Mikropluošto šluosčių rinkinys vonios kambariams
Aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinyje, skirtame vonios kambariui valyti garais, yra dvi aukštos kokybės mikropluošto grindų šluostės, mikropluošto abrazyvinė šluostė rankiniam antgaliui ir mikropluošto poliravimo šluostė.
Tobula švara vonios kambaryje: su mikropluošto šluosčių rinkiniu vonios kambariui, pagamintam iš aukštos kokybės mikropluošto. Dvi mikropluošto grindų šluostės grindų antgaliui „EasyFix“ užtikrina akinančiai švarias vonios grindis, o naudojant lipnios fiksacijos sistemą, šluostės gali būti greitai ir lengvai pritvirtinamos prie „EasyFix“ grindų antgalio ir vėl nuimamos, be jokio sąlyčio su purvu. Naudodami rankinio antgalio mikropluošto abrazyvinę šluostę, be vargo pašalinsite net įsisenėjusias kalkių nuosėdas ir muilo likučius, o mikropluošto poliravimo šluostė veidrodžius ir kitus lygius paviršius privers blizgėti kaip naujus.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Mikropluošto abrazyvinė šluostė rankiniam antgaliui su abrazyviniu ir minkštu mikropluoštu
- Dėl abrazyvinių pluoštų optimaliai pašalinamos kalkių nuosėdos ir muilo likučiai.
- Optimalus purvo surinkimas minkšto mikropluošto dėka.
Lipnios fiksacijos sistema
- Grindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, pakraščių ir sunkiai prieinamų vietų valymui.
Aukštos kokybės mikropluošto poliravimo šluostė
- Valymas be dryžių.
- Puikiai sugeria vandenį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|Poliravimo šluostė: 70% poliesteris, 30% poliamidas
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 112 x 18
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Dušo kabina / vonia
- Plautuvės
- Vandens čiaupai
- Veidrodžiai