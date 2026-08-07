Mini kilimų antgalis
Garas atgaivina net ir netaisyklingos formos ir sunkiai pasiekiamus kiliminius paviršius: mini antgalis kilimams lengvai pritvirtinamas prie EasyFix Mini grindų antgalio be sąlyčio su purvu.
Mažas kilimų antgalis yra puikus, kai reikia valyti sunkiai pasiekiamus kiliminių grindų paviršius. Jį lengva pritvirtinti ir nuimti nuo grindų antgalio EasyFix, nesiliečiant su nešvarumais.
Savybės ir privalumai
Tinka grindų antgaliui EasyFix Mini
- Suteikite kilimams naują gyvenimą lengvai.
- Kompaktiškas dizainas padeda pasiekti ir išvalyti net ir sunkiai prieinamas kilimų vietas.
Grindų antgalis EasyFix Mini gali būti lengvai įstatomas ir išimamas iš antgalio
- Lengvas naudojimas, nereikia pasilenkti.
- Lengvai pereikite nuo grindų valymo garais iki kilimų valymo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|285 x 178 x 46
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kilimai