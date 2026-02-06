Mini turbo šepetėlis
Ypatinga siurbimo galia maksimaliam valymo našumui: mini turbo šepetys optimaliai surenka nešvarumus ir veiksmingai pašalina net naminių gyvūnų plaukus. Galima įsigyti kaip priedą belaidžiams dulkių siurbliams.
Greitai besisukančiu ritininiu šepetėliu mini turbo šepetys be vargo pašalina pūkelius ir naminių gyvūnėlių plaukus nuo minkštų baldų ir daugelio kitų paviršių. Dėl kompaktiško dydžio jis idealiai tinka valyti ankštas erdves ir sunkiai pasiekiamas vietas. Po naudojimo ritininį šepetį galima lengvai išimti ir išvalyti. Mini turbo šepetėlis yra tinkamas VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ir VC 7 Cordless yourMax dulkių siurbliams.
Savybės ir privalumai
Kruopščiai ir patikimai šalina gyvūnų plaukus
- Greitai besisukantis šepetys padidina valymo galią.
- Efektyviai pašalinami naminių gyvūnėlių plaukai, pūkai ir daugelis kitų nešvarumų.
- Idealiai tinka minkštiems baldams ir siauroms erdvėms valyti.
Nuimamas šepetėlis
- Šepetį galima lengvai nuimti ir išvalyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|146 x 143 x 86
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Apmušalai
- Čiužiniai