MJ 145 trijų padėčių purškimo antgalis
Viskas viename: trijų padėčių purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiui K 5 Premium Full Control Plus (nuo 2017 m.) su G 180 Q Full Control Plus purškimo pistoletu.
Nuo šiol tiesiog pakeiskite purkštuką, nebe visą žarną. Trijų padėčių purškimo antgalis turi 3 purškimo tipus ir leidžia juos rotuoti tarp plokščio srauto, rotacinio ir valymo priemonės purškimo tiesiog pasukant antgalį. Reikiamas slėgis gali būti lengvai nustatomas su mygtukais, esančiais ant G 180 Q Full Control Plus purškimo pistoleto. MJ 145 tinkamas naudoti su K 5 Premium Full Control Plus įrenginiais, pagamintais nuo 2017 m.
Savybės ir privalumai
Kontrolė abiejose rankose
- Slėgio reguliavimas naudojant išmanųjį purškimo pistoletą.
Jokių nepatogių purkštuvų keitimų
- Tiesiog pasukite purkštuvą, kad pasirinktumėte tinkamą srovę.
Trys purškimo tipai viename purkštuve
- Valymo priemonės purškimas, besisukantis purškimas ir plokščias srautas - lanksčiam darbui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|445 x 63 x 63
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo ir akmens sienos
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Tvoros