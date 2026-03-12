MJ 145 trijų padėčių purškimo antgalis

Viskas viename: trijų padėčių purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiui K 5 Premium Full Control Plus (nuo 2017 m.) su G 180 Q Full Control Plus purškimo pistoletu.

Nuo šiol tiesiog pakeiskite purkštuką, nebe visą žarną. Trijų padėčių purškimo antgalis turi 3 purškimo tipus ir leidžia juos rotuoti tarp plokščio srauto, rotacinio ir valymo priemonės purškimo tiesiog pasukant antgalį. Reikiamas slėgis gali būti lengvai nustatomas su mygtukais, esančiais ant G 180 Q Full Control Plus purškimo pistoleto. MJ 145 tinkamas naudoti su K 5 Premium Full Control Plus įrenginiais, pagamintais nuo 2017 m.

Savybės ir privalumai
Kontrolė abiejose rankose
  • Slėgio reguliavimas naudojant išmanųjį purškimo pistoletą.
Jokių nepatogių purkštuvų keitimų
  • Tiesiog pasukite purkštuvą, kad pasirinktumėte tinkamą srovę.
Trys purškimo tipai viename purkštuve
  • Valymo priemonės purškimas, besisukantis purškimas ir plokščias srautas - lanksčiam darbui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 445 x 63 x 63

Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas

Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Sodo ir akmens sienos
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Tvoros