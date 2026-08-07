MJ 180 Multi purškimo antgalis trys-viename, K 7 (Premium) FC plus & Smart Control

Kärcher trijų padėčių purškimo antgalis tinkamas K 7 Full Control Plus ir K 7 Premium Full Control Plus aukšto slėgio plovimo įrenginiams (gamintiems nuo 2017 m.) su G 180 Q Full Control Plus pistoletu.

Universalus prietaisas visoms reikmėms: trijų padėčių purškimo antgalis gali būti pritaikytas plokščiai srovei, sukamajam purkštukui ir valymo priemonės purškikliui. Reikiamas purškimas pasirenkamas tiesiog pasukus purkštuvo antgalį. Slėgis patogiai nustatomas ant G 180 Q Full Control Plus purškimo pistoleto esančiais mygtukais. Tinkamas Karcher aukšto slėgio įrenginiams K 7 Full Control Plus ir K 7 Premium Full Control Plus nuo 2017 m.

Savybės ir privalumai
Kontrolė abiejose rankose
  • Slėgio reguliavimas naudojant išmanųjį purškimo pistoletą.
Jokių nepatogių purkštuvų keitimų
  • Tiesiog pasukite purkštuvą, kad pasirinktumėte tinkamą srovę.
Trys purškimo tipai viename purkštuve
  • Valymo priemonės purškimas, besisukantis purškimas ir plokščias srautas - lanksčiam darbui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 445 x 63 x 63

Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas

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Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Sodo ir akmens sienos
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Tvoros