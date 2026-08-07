MJ 180 Multi purškimo antgalis trys-viename, K 7 (Premium) FC plus & Smart Control
Kärcher trijų padėčių purškimo antgalis tinkamas K 7 Full Control Plus ir K 7 Premium Full Control Plus aukšto slėgio plovimo įrenginiams (gamintiems nuo 2017 m.) su G 180 Q Full Control Plus pistoletu.
Universalus prietaisas visoms reikmėms: trijų padėčių purškimo antgalis gali būti pritaikytas plokščiai srovei, sukamajam purkštukui ir valymo priemonės purškikliui. Reikiamas purškimas pasirenkamas tiesiog pasukus purkštuvo antgalį. Slėgis patogiai nustatomas ant G 180 Q Full Control Plus purškimo pistoleto esančiais mygtukais. Tinkamas Karcher aukšto slėgio įrenginiams K 7 Full Control Plus ir K 7 Premium Full Control Plus nuo 2017 m.
Savybės ir privalumai
Kontrolė abiejose rankose
- Slėgio reguliavimas naudojant išmanųjį purškimo pistoletą.
Jokių nepatogių purkštuvų keitimų
- Tiesiog pasukite purkštuvą, kad pasirinktumėte tinkamą srovę.
Trys purškimo tipai viename purkštuve
- Valymo priemonės purškimas, besisukantis purškimas ir plokščias srautas - lanksčiam darbui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|445 x 63 x 63
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo ir akmens sienos
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Tvoros