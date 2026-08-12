MJ 24 Handheld penkių srovių purškimo antgalis
Daugiafunkcinis 5 srovių purškimo antgalis akumuliatoriniam plovimo įrenginiui KHB 5: su taškine, plokščia, skalavimo, dulksnos ir rotacinę purškimo srovėmis. Lengva reguliuoti pasukant antgalio galvutę.
Daugiafunkcinis antgalis siūlo penkis srovės tipus viename purkštuve: taškinį, plokščią, skalavimo, dulksnos ir rotacinę purškimo sroves. Todėl kelių srovių antgalis yra idealiai pritaikytas įvairiems valymo darbams. Tiesiog pasukite antgalio galvutę, kad pasirinktumėte tinkamą srovę. Greito pajungimo Quick Connect adapteris tarp antgalio galvutės ir prailginimo vamzdžio leidžia greitai ir lengvai perjungti kitą rankinio plovimo įrenginio priedą tik viena ranka. Prailginimo vamzdis palengvina ergonomišką darbą ir dėl atstumo iš esmės apsaugo naudotoją nuo purškiamo vandens. MJ 24 antgalis yra suderinamas su akumuliatoriniu KHB 5 Battery plovimo įrenginiu.
Savybės ir privalumai
Penki-viename purškimo lancetas
- Penki skirtingi purškimo tipai viename antgalyje.
Laiko taupymas
- Nereikia pakeisti antgalio
Valymas ir laistymas viename
- Nereikia prijungti prie sodo žarnos ar purškimo pistoleto.
Taškinė srovė
- Įtrūkimų, siaurų plyšių, sujungimų valymas ir nešvarumų pašalinimas.
Plokščia srovė
- Paviršių ir objektų valymas.
Skalavimo srovė
- Purvo nuplovimas.
Dulksnos srautas
- Dulkių ir žiedadulkių nuplovimas nuo augalų.
Srauto srovė
- Augalų laistymas.
Greitosios jungties adapteris
- Paprastas ir greitas pakeitimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|423 x 58 x 60
Pritaikymo sritys
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Gėlių vazonai
- Plauti lapus
- Augalų laistymas
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