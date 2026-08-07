MJ 24 penki-viename srovių purškimo antgalis
Universalus daugiafunkcis „Multi Jet“ purkštuvas „penki viename“ skirtas KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiams: MJ 24 su taškine, plokščia, skalavimo, dulksnos ir rotacine purškimo srovėmis. Lengva reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.
Vienas „Multi Jet“ purškimo antgalis purškia vandenį penkiomis skirtingomis srovėmis: galima naudoti taškinę, plokščią, skalavimo, dulksnos ar rotacinę purškimo srovę. Todėl „Multi Jet“ purškimo antgalis yra idealiai pritaikytas įvairiems valymo darbams. Tiesiog pasukite antgalio galvutę ir pasirinkite tinkamą srovę. Dėl „Quick Connect“ adapterio nesudėtinga greitai ir lengvai keisti priedus netgi viena ranka. MJ 24 antgalis yra suderinamas su visais KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Penki-viename purškimo lancetas
- Penki skirtingi purškimo tipai viename antgalyje.
Laiko taupymas
- Nereikia pakeisti antgalio
Valymas ir laistymas viename
- Nebūtina prijungti prie sodo žarnos ir purkštuvo.
Taškinė srovė
- Įtrūkimų, siaurų plyšių, sujungimų valymas ir nešvarumų pašalinimas.
Plokščia srovė
- Paviršių ir objektų valymas.
Skalavimo srovė
- Purvo nuplovimas.
Dulksnos srautas
- Dulkių ir žiedadulkių nuplovimas nuo augalų.
Srauto srovė
- Augalų laistymas.
Greitosios jungties adapteris
- Paprastas ir greitas pakeitimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 58 x 60
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Gėlių vazonai
- Plauti lapus
- Augalų laistymas