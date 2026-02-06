MJ 4-in-1 daugiafunkcinis purkštuvas
„Multi Jet“ srovės purškimo antgalis „4-in-1“ MJ 160 su 4 purškimo režimais, skirtas K 4 ir K 5 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams: su rotaciniu antgaliu, aukšto slėgio plokščia srove, ploviklio purškimu ir plačia žemo slėgio srove.
„MJ 160 Multi Jet 4-in-1“ srovės purškimo antgalis, kuris turi 4 skirtingus purškimo režimus: ploviklio srovę, aukšto slėgio plokščią srovę, rotacinį antgalį bei plačią plokščią srovę. Tinkamas režimas pasirenkamas tiesiog pasukant vamzdį, todėl nebereikia gaišti laiko jį keičiant kitu. „Multi Jet“ taip pat pasižymi lengvu valdymu ir didesniu komfortu dirbant, nes yra net 25 proc. lengvesnis už savo pirmtaką „Kärcher MJ 3-in-1“. Skirtas naudoti namuose, sode ir plaunant automobilį, yra suderinamas su „Kärcher“ K 4 ir K 5 klasių aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Pasirinkite tinkamą srovę sukdami purškimo ietį.
- Jokio daug laiko užimančio purškimo antgalio keitimo.
Keturi srovės tipai viename purškimo antgalyje
- Rotacinis antgalis, aukšto slėgio plokščia srovė, ploviklio srovė ir plati plokščia srovė – lanksčiam darbui.
Su montavimo pagalba ant purškimo vamzdžio
- Teisingam montavimui ir naudojimui.
25 % mažesnis svoris*
- Didesnis komfortas ir patogumas naudotojui.
Tinka visiems „Kärcher“ K 4 ir K 5 aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
- Puikiai tinka vėlesniam atnaujinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|450 x 59 x 59
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas /
* Palyginti su ankstesnio modelio „Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet“ svoriu.
Suderinami įrenginiai
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Universal
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Sodo ir akmens sienos
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Tvoros
- Nedidelių namų fasadai
- Sodo technika ir įrankiai
- Teritorijos aplink namą ir sode