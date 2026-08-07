MJ 4-in-1 K7 daugiafunkcinis purkštuvas
„Multi Jet“ srovės purškimo antgalis „4-in-1“ MJ 180 su 4 purškimo režimais, skirtas K 6 ir K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams: su rotaciniu antgaliu, aukšto slėgio plokščia srove, ploviklio purškimu ir plačia žemo slėgio srove.
MJ 180 Multi Jet 4-in-1 srovės purškimo antgalis, kuris turi 4 skirtingus purškimo režimus: ploviklio srovę, aukšto slėgio plokščią srovę, rotacinį antgalį bei plačią, sumažinto slėgio plokščią srovę. Tinkamas režimas pasirenkamas tiesiog pasukant antgalį, todėl nebereikia gaišti laiko jį keičiant kitu. „Multi Jet“ taip pat pasižymi patogiu valdymu – jis yra net 25 proc. lengvesnis už savo pirmtaką „Kärcher MJ 3-in-1“. Skirtas naudoti namuose, sode ir plaunant automobilį, yra suderinamas su „Kärcher Home & Garden“ K 6 ir K 7 klasių aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Pasirinkite tinkamą srovę sukdami purškimo ietį.
- Jokio daug laiko užimančio purškimo antgalio keitimo.
Keturi srovės tipai viename purškimo antgalyje
- Rotacinis antgalis, aukšto slėgio plokščia srovė, ploviklio srovė ir plati plokščia srovė – lanksčiam darbui.
Su montavimo pagalba ant purškimo vamzdžio
- Teisingam montavimui ir naudojimui.
25 % mažesnis svoris¹⁾
- Didesnis komfortas ir patogumas naudotojui.
Tinka visiems „Kärcher“ K 6 ir K 7 aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
- Puikiai tinka vėlesniam atnaujinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|450 x 59 x 59
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
¹⁾ Palyginti su ankstesnio „Kärcher MJ 3-in-1“ trijų padėčių purškimo antgalio svoriu.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Sodo ir akmens sienos
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Tvoros
- Nedidelių namų fasadai
- Sodo technika ir įrankiai
- Teritorijos aplink namą ir sode