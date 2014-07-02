MP 145 Multi Power Jet antgalis K 3 - K 5
Daugiafunkcinis antgalis su 5 tipų purkštukais: plovimo priemonės purkštukas, HP plokščio srovės purkštukas, sukamasis purkštukas, taškinis purkštukas ir platus sumažinto slėgio plokščios srovės purkštukas. Tinkamą purkštuką galima pasirinkti tiesiog sukant.
Daugiafunkcis antgalis siūlo 5 purškimo tipus viename priede: valymo priemonės purkštukas, aukšto slėgio plokščios srovės purkštukas, taškinis ir plačios srovės purkštukas, sumažinto slėgio plokščios srovės purkštukas, sukamasis purkštukas. Skirtingų antgalių daugiau nereikia. Tinkamą srovę paprasta pasirinkti sukant antgalį. Tai reiškia, kad nereikia daug laiko reikalaujančio purškimo antgalio keitimo. Tai reiškia, kad nebereikia daug laiko reikalaujančio purškimo antgalio keitimo. Daugiafunkcis antgalis tinka visoms Kärcher K 3– K 5 aukšto slėgio plovimo įrenginiams, tačiau netinka Smart Control, Power Control ir Full Control linijoms. Universalus prietaisas gali būti naudojamas aplink namus, sodą ir automobilį.
Savybės ir privalumai
5 purškimo tipai
- Penki viename: penki skirtingi purškimo tipai viename purkštuve.
- Nereikia pakeisti antgalio
Patogu laikyti rankoje
- Patogesnis laikymas.
Lengva reguliuoti
- Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|447 x 57 x 57
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo ir akmens sienos
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Tvoros
MP 145 Multi Power Jet antgalis K 3 - K 5 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.