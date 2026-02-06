Namų priežiūros rinkinys
Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.
Dėl keičiamo sauso grindų valymo antgalio ir apmušalų valymo antgalio – namų apyvokos reikmenų rinkinys idealiai tinka daugeliui įprastų namų valymo užduočių. Grindų antgalis perjungiamas kojiniu jungikliu, todėl juo galima siurbti ir kilimines, ir kietas grindis, o praktiškas apmušalų antgalis - su dviejų sriegių pakėlėjais idealiai tinka švelniam minkštų baldų ir kitų apmušalų siurbimui.
Savybės ir privalumai
Perjungiamas sauso siurbimo grindų antgalis
- Jis turi ergonomišką kojinį jungiklį, kad grindų antgalį būtų galima greitai ir lengvai pritaikyti skirtingoms grindų dangoms (pvz., kilimui arba laminatui ir parketui).
- Kilimų ir kietų grindų simboliai, pažįstami iš sausų dulkių siurblių, leidžia lengvai pasirinkti tinkamus nustatymus.
Kartu su stovėjimo laikikliu (galima naudoti tik WD dulkių siurbliams)
- Jei reikia, galima pritvirtinti prie grindų antgalio.
- Skirtas greitam ir lengvam tarpiniam siurbimo vamzdžio ir antgalio laikymui darbo pertraukų metu.
Baldų apmušimo antgalis su dviem sriegio pakėlėjais
- Skirtas švelniam ir kruopščiam apmušalų, minkštų baldų ir tekstilės paviršių valymui.
Priedų rinkinys, skirtas visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (-elementas)
|3
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|ID 35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 65 x 257
Suderinami įrenginiai
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Spezial
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control
- WD 5 Control P
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Kilimai
- Kietosios grindų dangos
- Apmušalai
- Minkšti baldai
- Čiužiniai