Namų priežiūros rinkinys

Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.

Dėl keičiamo sauso grindų valymo antgalio ir apmušalų valymo antgalio – namų apyvokos reikmenų rinkinys idealiai tinka daugeliui įprastų namų valymo užduočių. Grindų antgalis perjungiamas kojiniu jungikliu, todėl juo galima siurbti ir kilimines, ir kietas grindis, o praktiškas apmušalų antgalis - su dviejų sriegių pakėlėjais idealiai tinka švelniam minkštų baldų ir kitų apmušalų siurbimui.

Savybės ir privalumai
Perjungiamas sauso siurbimo grindų antgalis
  • Jis turi ergonomišką kojinį jungiklį, kad grindų antgalį būtų galima greitai ir lengvai pritaikyti skirtingoms grindų dangoms (pvz., kilimui arba laminatui ir parketui).
  • Kilimų ir kietų grindų simboliai, pažįstami iš sausų dulkių siurblių, leidžia lengvai pasirinkti tinkamus nustatymus.
Kartu su stovėjimo laikikliu (galima naudoti tik WD dulkių siurbliams)
  • Jei reikia, galima pritvirtinti prie grindų antgalio.
  • Skirtas greitam ir lengvam tarpiniam siurbimo vamzdžio ir antgalio laikymui darbo pertraukų metu.
Baldų apmušimo antgalis su dviem sriegio pakėlėjais
  • Skirtas švelniam ir kruopščiam apmušalų, minkštų baldų ir tekstilės paviršių valymui.
Priedų rinkinys, skirtas visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (-elementas) 3
Standartinis nominalus diametras (mm) ID 35
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 260 x 65 x 257
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Kilimai
  • Kietosios grindų dangos
  • Apmušalai
  • Minkšti baldai
  • Čiužiniai