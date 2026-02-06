Neaustinės medžiagos maišelis KFI 487
Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtravimo maišeliai idealiai tinka norint susiurbti tiek sausus, tiek drėgnus nešvarumus. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Itin atsparūs plyšimui trijų sluoksnių KFI 487 neaustinės medžiagos filtravimo maišeliai užtikrina įspūdingą siurbimo galią ir puikų dulkių sulaikymą. Taip pat jie idealiai tinka sudėtingiems darbams, pvz., kai reikia susiurbti stambius ir drėgnus nešvarumus. Filtravimo maišeliai buvo sukurti specialiai „Kärcher“ WD 4–6, KWD 4–6 ir MV 4–6 drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Taip pat jie tinka „Kärcher“ plaunantiems siurbliams SE 5, SE 6, SE 5.100 and SE 6.100. Iš viso į komplektą įeina keturi maišeliai.
Savybės ir privalumai
Trijų sluoksnių neaustinė medžiaga
- Didelė siurbimo galia ir didelis dulkių filtravimas naudojimo metu.
- Itin atsparus plyšimui, idealiai tinka intensyviam naudojimui.
Skirta „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|4
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 190 x 13
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.