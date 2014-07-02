Nedidelė siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu
Siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu, skirta vakuumui atspariam įsiurbimo žarnų sujungimui su siurbliais (pavyzdžiui, sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui).
Siurblio suderintuvas su kontroliniu vožtuvu, skirtas vakuumui atspariam įsiurbimo žarnų sujungimui su sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui. Suderintuvas idealiai tinkamas siurbliams su 1" jungimo sriegiu (33,3 mm) ir 3/4" arba 1" žarnoms. Į rinkinį įeina veržlė, žarnos spaustukas, poveržlė ir kontrolinis vožtuvas. Kontrolinį vožtuvą galima naudoti panardinamuose siurbliuose arba panardinamuose slėginiuose siurbliuose, siekiant apsaugoti siurblius nuo grįžtamojo srauto. Priešingu atveju vietoje kontrolinio vožtuvo naudojama poveržlė.
Savybės ir privalumai
Jungiamasis elementas
- Vakuumui atspariam žarnų sujungimui su siurbliu
Sukamasis sriegis
- Siurblio jungties tvirtinimui prie siurblio, ypač jei žarna jau sumontuota ant siurblio jungties.
3/4 "ir 1" žarnoms
- Galima naudoti atitinkamą jungiamąjį elementą atsižvelgiant į žarnos dydį.
Su plokščiu sandarinimo elementu
- Užsandarina jungiamąjį elementą tvirtinamą prie siurblio, taip kad neišbėgtų vanduo
Su atbuliniu vožtuvu
- Neleidžia jau išpumpuotam vandeniui tekėti atgal. Ypač rekomenduojama naudoti panardinamiems ir panardinamiems slėginiams siurbliams.
Su žarnos spaustuku
- Žarnos tvirtinimui prie siurblio jungties
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Dydžiai
|Tinka 3/4" ir 1" žarnoms
|Sriegio dydis
|G1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|41 x 65 x 41
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.
- Naudojamas užtvindytoms vietovėms
- Vandens žalai namuose ar rūsyje (skalbyklės nuotėkis / patekimas į gruntinius vandenis)
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.