Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 x, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (DN 35, 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Kiekis (Piece(s)) 2
Medžiaga Nerūdijantis plienas
Ilgis (mm) 550
Spalva sidabrinis
Svoris (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 551 x 80 x 39
Videos