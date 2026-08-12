Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 x, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (DN 35, 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Ilgis (mm)
|550
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|551 x 80 x 39