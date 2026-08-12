Nubraukimo gumos WV 1 (250 mm)
Langų valytuvo WV 1 keičiamos nubraukimo gumos. Švarūs paviršiai be dryžių ir lašelių.
Kad langai visada blizgėtų be jokių ruožų: greitai ir paprastai pakeiskite 250 mm valytuvo nubraukimo gumą. Taip jūsų langų valytuvas užtikrins nepriekaištingą visų lygių paviršių švarą be jokių žymių. Tinka šiems modeliams: WV 1, WV 1 Go ir WV 1 Compact
Savybės ir privalumai
Greitas valytuvo gumos pakeitimas
- Lygių paviršių valymui be dryžių ir jokio lašančio vandens
Minkšta, silikoninė briauna
- Valymas be dryžių
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 5 x 45
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Dušo kabina / vonia
- Virtuvių paviršiai
- Kondensatas
- Fotovoltinių sistemų valymas