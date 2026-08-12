Nubraukimo gumos WV 1 (250 mm)

Langų valytuvo WV 1 keičiamos nubraukimo gumos. Švarūs paviršiai be dryžių ir lašelių.

Kad langai visada blizgėtų be jokių ruožų: greitai ir paprastai pakeiskite 250 mm valytuvo nubraukimo gumą. Taip jūsų langų valytuvas užtikrins nepriekaištingą visų lygių paviršių švarą be jokių žymių. Tinka šiems modeliams: WV 1, WV 1 Go ir WV 1 Compact

Savybės ir privalumai
Greitas valytuvo gumos pakeitimas
  • Lygių paviršių valymui be dryžių ir jokio lašančio vandens
Minkšta, silikoninė briauna
  • Valymas be dryžių
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 2
Spalva Juoda
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 250 x 5 x 45
Pritaikymo sritys
  • Lygūs paviršiai
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Veidrodžiai
  • Keraminės plytelės
  • Dušo kabina / vonia
  • Virtuvių paviršiai
  • Kondensatas
  • Fotovoltinių sistemų valymas