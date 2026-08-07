Nutekamųjų latakų valymo purkštuvas

Purkštuvas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuvo formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (mm) 960
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Suderinami įrenginiai
Nutekamųjų latakų valymo purkštuvas atsarginės dalys

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