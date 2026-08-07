Padidintos galios antgalių rinkinys
Padidintos galios antgalių rinkinį sudaro padidintos galios purkštukas ir prailginimo priedas. Puikiai užtikrina nesudėtingą, ekologišką valymą sunkiai pasiekiamose vietose, pvz. kampuose ir plyšiuose.
Komplekte esantys padidintos galios purkštukas ir prailginimo priedas ženkliai padidina smulkaus purkštuko valymo galią. Garų srovė yra dar efektyvesnė ir užtikrina lengvą, ekologišką valymą sunkiai pasiekiamose vietose, pvz. kampuose, kraštuose ir plyšiuose. Tinka daugybei vietų virtuvėje, vonios kambaryje ir WC.
Savybės ir privalumai
Siaura anga garo išleidimui
- Taip pat padidėja garų srovės valymo galia.
- Padidėjusi valymo galia leidžia lengvai pašalinti nešvarumus iš tarpų ir kampų.
Prailginimo elementas detalės antgaliui
- Lengvai pasiekite sunkiai prieinamas vietas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|107 x 21 x 21
Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
Padidintos galios antgalių rinkinys atsarginės dalys
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