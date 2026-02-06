Pagalbinė rankena SE
Ergonomiška pagalbinė rankena yra idealus priedas, kad būtų patogu valyti dideles kilimines dangas Kärcher plovimo dulkių siurbliais.
Dėl ergonomiškos pagalbinės rankenos valyti didelius kiliminės dangos plotus Kärcher plaunamaisiais dulkių siurbliais ypač patogu. Plovimo grindų antgalį galima labai lengvai ir tiksliai nukreipti. Lengvai pritvirtinus prie purškimo siurbimo vamzdžio, papildoma rankena leidžia patogiai valdyti dviem rankomis tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams. Tinka visiems Kärcher plaunamiems dulkių siurbliams, priklausantiems SE 4, SE 5 ir SE 6 prietaisų serijoms.
Savybės ir privalumai
Tinka visiems „Kärcher“ drėgno valymo siurbliams SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginiams.
Ergonomiška rankena, tinkanti ir kairiarankiams, ir dešiniarankiamsPatogus naudojimas dėl dviejų rankų darbo.
Reguliuojamo aukščio rankenaRankenos padėtį galima individualiai reguliuoti pagal naudotojo ūgį
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|121 x 66 x 127