Pagalbinė rankena SE

Ergonomiška pagalbinė rankena yra idealus priedas, kad būtų patogu valyti dideles kilimines dangas Kärcher plovimo dulkių siurbliais.

Dėl ergonomiškos pagalbinės rankenos valyti didelius kiliminės dangos plotus Kärcher plaunamaisiais dulkių siurbliais ypač patogu. Plovimo grindų antgalį galima labai lengvai ir tiksliai nukreipti. Lengvai pritvirtinus prie purškimo siurbimo vamzdžio, papildoma rankena leidžia patogiai valdyti dviem rankomis tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams. Tinka visiems Kärcher plaunamiems dulkių siurbliams, priklausantiems SE 4, SE 5 ir SE 6 prietaisų serijoms.

Savybės ir privalumai
Pagalbinė rankena SE: Tinka visiems „Kärcher“ drėgno valymo siurbliams SE 4, SE 5 ir SE 6 įrenginiams.
Pagalbinė rankena SE: Ergonomiška rankena, tinkanti ir kairiarankiams, ir dešiniarankiams
Patogus naudojimas dėl dviejų rankų darbo.
Pagalbinė rankena SE: Reguliuojamo aukščio rankena
Rankenos padėtį galima individualiai reguliuoti pagal naudotojo ūgį
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras (mm) 35
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 121 x 66 x 127