Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, 3/4"
Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirtas prijungti prie nukirstų 3/4" žarnų galų.
Pirminis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto 1" žarnoms. Galima prijungti prie buitinio naudojimo nukirstų įsiurbimo žarnų galų sodo siurbliuose ir aukšto slėgio siurbliuose. Apsauga nuo grįžtamojo srauto apsaugo nuo vandens grįžtamojo srauto ir sutrumpina įpylimo laiką. Į rinkinį įeina žarnos spaustukas.
Savybės ir privalumai
Atbulinis vožtuvas
- Atbulinis vožtuvas neleidžia pumpuojamam vandeniui tekėti atgal, todėl taip sutrumpinamas pakartotinio įsiurbimo laikas.
Norint prijungti prie plataus diametro įsiurbimo žarnos
- Individualiam siurbimo žarnų komplekto nustatymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Dydžiai
|Tinka 3/4" žarnoms prijungti
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|40 x 146 x 40
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.