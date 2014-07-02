Pajungimo adapteris
Pajungimo adapterio pagalba siurblį su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie vandens jungties.
Pajungimo adapterio pagalba siurblį su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie vandens jungties su vidiniu sriegiu. Jungties sriegis: nuo G1 (33,3 mm) iki G1 (33,3 mm).
Savybės ir privalumai
Jungties adapteris
- Greitas vandens jungčių su vidiniu sriegiu sujungimas su siurbliu su vidiniu sriegiu.
Optimizuotas sujungimo sriegis
- Saugus adapterio sandarinimas be sandarinimo juostos ir pan.
Montavimas be įrankių
- Prijungimas nereikalauja papildomų įrankių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Dydžiai
|1" su 1"
|Sriegio dydis
|G1
|Skersmuo
|1″
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|35 x 75 x 35
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.