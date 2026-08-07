Pajungimo komplektas G3/4 namų vamzdynui
Jungiamoji žarna hidroforams, namų siurbliams bei standžioms vamzdynų sistemoms: pajungimo komplektas namų vamzdynui (G3/4) colių, įskaitant „Perfect Connect“ sandarinimo principą.
1,5 m triukšmą slopinanti „PrimoFlex®“ aukščiausios kokybės žarna, kurios skersmuo yra 1/2 colio, naudojama kaip jungiamoji žarna hidroforams ar namų siurbliams ir standiems G3/4 vamzdynams. Naudojant žarną atsiranda mažiau vibracijų, kas žymiai sumažina garsą. Komplekte yra 3/4" jungties elementas buitiniams vandens vamzdžiams ir G1 jungtis, montuojama ant siurblio. Radialinis „PerfectConnect“ BP priedų sandarinimo principas reiškia, kad juos galima sujungti išskirtinai lengvai ir jie suteikia labai patikimą sandarumą, kad būtų užtikrintas nepriekaištingas siurblių veikimas.
Savybės ir privalumai
Lanksti žarna
- Dėl to kyla mažiau vibracijos, o triukšmo perdavimas į standžiąją vamzdžių sistemą žymiai sumažėja.
Standžių vamzdžių sujungimo žarna
- Prijungimui prie buitinio vandens tiekimo siurblio. Įprastai, vamzdynų sistemos nepasiekia siurblio įrengimo vietos. Rekomenduojame, prijungti siurblį prie vamzdžių lanksčia žarna.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|219 x 59 x 246
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus