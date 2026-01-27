Pakeitimo antgalių priedai T 350

Aukštos kokybės keičiamieji purkštukai leidžia lengvai pakeisti purkštukus ir yra tinkami pakeisti T-Racer T 300/350 paviršiaus valytuvų purkštukus aukšto slėgio plovimo aparatams nuo K 2 iki K 7. Sudėtyje yra trys poros purkštukų skirtingoms aukšto slėgio plovimo įrenginių klasėms, taip pat du tvirtinimo spaustukai.

Savybės ir privalumai
Keičiamas antgalis
  • Greitas ir lengvas senų antgalių pakeitimas.
  • Aukšta kokybė ilgam tarnavimo laikui.
Aukšto slėgio - plokščia srovė
  • Nuvalomas ir pašalinamas net įsisenėjęs purvas.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
  • Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Matmenys (I x P x A) (mm) 17 x 17 x 18
Suderinami įrenginiai