Pakeitimo antgalių priedai T 350
Aukštos kokybės keičiamieji purkštukai garantuoja lengvą purkštukų keitimą ir yra tinkami T-Racer T 300 / T 350 paviršiaus valytuvams, skirti aukšto slėgio plovimo įrenginiams nuo K 2 iki K 7 klasės.
Aukštos kokybės keičiamieji purkštukai leidžia lengvai pakeisti purkštukus ir yra tinkami pakeisti T-Racer T 300/350 paviršiaus valytuvų purkštukus aukšto slėgio plovimo aparatams nuo K 2 iki K 7. Sudėtyje yra trys poros purkštukų skirtingoms aukšto slėgio plovimo įrenginių klasėms, taip pat du tvirtinimo spaustukai.
Savybės ir privalumai
Keičiamas antgalis
- Greitas ir lengvas senų antgalių pakeitimas.
- Aukšta kokybė ilgam tarnavimo laikui.
Aukšto slėgio - plokščia srovė
- Nuvalomas ir pašalinamas net įsisenėjęs purvas.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|17 x 17 x 18