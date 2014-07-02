Pakeitimo tarpinių rinkinys
Pakeitimo tarpinių rinkinys, skirtas tarpinių pakeitimui įvairiems garų plovimo įrenginių priedams.
Pakeitimo tarpinių rinkinys, skirtas tarpinių ir pakeitimui įvairiuose garų plautuvų prieduose. Į rinkinį įeina apsauginis užraktas, smulkus antgalis, prailginimas, garų žarnos ir lygintuvo jungtis. Tai naudingas atsarginių dalių rinkinys, kuriuo naudojantis, neprireiks atidėti suplanuotų darbų dėl pritrūkusių detalių.
Savybės ir privalumai
Guminės tarpinės
- Įvairių garų valytuvų priedų susidėvėjusių ar pamestų tarpinių keitimui
- Sandarinimui tarp purkštukų
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 125 x 30