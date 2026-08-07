Panardinamo siurblio išankstinis filtras, mažas
Apsaugo panardinamą vandens siurblį ir padidina jo efektyvumą: patikimas ir lengvai tvirtinamas filtras skirtas SP 9.000 iki SP 16.000 ir SP1 iki SP5 Flat/Dirt panardinamiems siurbliams.
Patvarų filtrą galima papildomai montuoti ant panardinamo siurblio. Ypač rekomenduojama naudoti filtrą, kai siurblys naudojamas labai užterštame vandenyje, pvz. statybvietėse ar užlietose vietose. Filtras gali būti naudojamas siekiant užkirsti kelią didelių nešvarumų dalelių patekimui į siurblį. Tai apsaugo siurblio rotatorių ir neleidžia patekti šakomis ar stambiems nešvarumams – visa tai pagerina siurblio darbo patikimumą. Siurblio filtras tinka švaraus / purvino vandens drenažo siurbliams nuo SP 9.000- SP 16.000 Flat/D ir SP 1 - SP5 Flat/Dirt
Savybės ir privalumai
Atsparus pirminis filtras
- Apsaugo siurbliaratį nuo šakų ar purvo dalelių sukeltų užsikimšimų ir padidina darbo patikimumą.
"Click" sistema.
- Lengvai ir greitai pritvirtinamas prie panardinamo siurblio.
5 mm tinklelio akučių plotis
- Srautas nesumažėja, bet veikimo patikimumas padidėja.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tinklelio kilpos dydis (mm)
|5
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|177 x 179 x 53
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Užtikrina panardinamo siurblio apsaugą nuo stambių purvo dalelių.