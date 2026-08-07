Papildoma rankena EASY!Lock purškimo ietims

Patogumas kiekvienoje situacijoje - papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnį lankstumą.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 100 / 60 / 250
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