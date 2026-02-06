Papildomas akumuliatorius
Papildomas akumuliatorius suteikia 50 minučių papildomo veikimo laiko visiems belaidžiams dulkių siurbliams iš VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax ir VC 7 Signature Line serijų.
Galinga ličio jonų pakaitalo baterija tinka visiems belaidžiams dulkių siurbliams iš VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax ir VC 7 Signature Line serijų. Ji gali prailginti veikimo laiką iki 50 minučių. Išsekus pirmajai baterijai, ją galima greitai ir lengvai išimti paspaudus du mygtukus, o tuomet įstatyti pakaitalą. Taip galėsite nedelsdami tęsti valymą. 3 lygių LED indikatorius informuoja apie įkrovos lygį. Patogumas: pakaitalo bateriją galima įkrauti atskirai, tad darbo pertraukos bus minimalios.
Savybės ir privalumai
Trijų lygių LED indikatorius, nurodantis baterijos įkrovimo lygį.
Įkrovimas galimas nepriklausomai nuo įrenginio saugyklos.
Galingas ličio jonų elementas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|149 x 83 x 49