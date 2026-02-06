Papildomas akumuliatorius

Daugiau laiko valymui! Papildomas akumuliatorius skirtas visiems VC 4 Cordless myHome modeliams. Jis prailgina veikimo laiką 30 minučių, tad nereikės daryti pertraukų įkrovimui.

Dėl ličio jonų baterijos visi VC 4 Cordless myHome dulkių siurbliai gali būti naudojami iki 30 minučių ilgiau be pertraukų įkrovimui. Tiesiog įdėkite naują bateriją į prietaisą ir jis bus paruoštas naudoti. Atlikus darbą, bateriją galima įkrauti tame pačiame įrenginyje.

Savybės ir privalumai
Galingas ličio jonų elementas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 146 x 62 x 43