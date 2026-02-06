Papildomas akumuliatorius
Daugiau laiko valymui! Papildomas akumuliatorius skirtas visiems VC 4 Cordless myHome modeliams. Jis prailgina veikimo laiką 30 minučių, tad nereikės daryti pertraukų įkrovimui.
Dėl ličio jonų baterijos visi VC 4 Cordless myHome dulkių siurbliai gali būti naudojami iki 30 minučių ilgiau be pertraukų įkrovimui. Tiesiog įdėkite naują bateriją į prietaisą ir jis bus paruoštas naudoti. Atlikus darbą, bateriją galima įkrauti tame pačiame įrenginyje.
Savybės ir privalumai
Galingas ličio jonų elementas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|146 x 62 x 43