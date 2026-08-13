Papildomas komplektas - kabelis ESD L2P.
6 metrų ilgio įžeminimo laidas, skirtas potencialų išlyginimui tarp smėliavimo įrenginio ir valomo daikto valant sausu ledu. Tai padeda išvengti elektrostatinių iškrovų.
Šešių metrų ilgio įžeminimo laidas potencialų išlyginimui tarp smėliavimo įrenginio ir valomo daikto valant sausu ledu. Tai itin svarbu, jei valomas daiktas yra izoliuotas, pavyzdžiui, metalinis įrankis ant guminio padėklo. Tokiu atveju įžeminimo laidas gali užkirsti kelią elektrostatinei iškrovai. Kabelis turi stiprius gnybtus abiejuose galuose, kuriuos vieną galima pritvirtinti prie įrenginio, o kitą – prie valomo daikto.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4