Papildomas komplektas L2P
Sauso ledo granulių smulkintuvas paverčia jas mažomis dalelėmis. Tai leidžia atsargiai valyti gležnus paviršius.
Skaidytuvas trupina sauso ledo granules į smulkesnes daleles, leidžiant švelniai valyti trapius paviršius. Jis yra montuojamas tiesiai tarp mašinos ir purškimo žarnos, todėl netrukdo valdyti purškimo pistoletu. Smulkinimo intensyvumą galima reguliuoti individualiai, naudojant keičiamas pjovimo plokšteles.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (g)
|450
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|135 x 45 x 45