Papildomas komplektas - valdymo transformatorius.
Valdymo transformatorius (100 VA) elektros spintoje su 10 m kabeliu (ir kištuku), skirtas HKF 30/14-E vidaus valymo galvai.
HKF 30/14-E vidaus valymo galvutei skirta elektros spinta su 100 VA valdymo transformatoriumi ir 10 m ilgio laidu su kištuku. Spintos įėjimo įtampos: 230 V, 400 V, 420 V ir 460 V, 50/60 Hz. Išėjimo įtampa: 24 V kintamoji srovė.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230 - 460
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,6