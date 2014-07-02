Parketo/laminato poliravimo šluostės
3 poliravimo šluostės, naudojamos su FP 303 vakuuminiu grindų poliruokliu. Idealiai tinkamos hermetiškiems kietiems paviršiams, tokiems, kaip parketo grindys, kamštinėms grindims ar laminatui, poliruoti.
3 poliravimo šluostės, naudojamos su FP 303 vakuuminiu grindų poliruokliu. Naudodamiesi šiomis šluostėmis, idealiai nupoliruosite grindis. Idealiai tinkamos hermetiškiems kietiems paviršiams, tokiems, kaip parketo grindys, kamštis ar laminatas, poliruoti. Tiesiog pritvirtinkite poliravimo šluostes prie diskelio.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės, mikropluošto šluostės
- Puikūs alyvuotų grindų (parketas, laminatas, kamštinė danga) poliravimo rezultatai
- Sukurtas alyvuotų grindų (parketas, laminatas, kamštinė danga) poliravimui
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|3
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|125 x 125 x 8
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC