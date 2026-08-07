Paviršių plovimo antgalis FR 50 Me
Paviršių plovimo antgalis iš nerūdijančio plieno, 500 mm darbinis plotis. Idealiai tinka dideliems plotams. Su dvigubais keramikiniais guoliais bei nepaliekančiais žymių ratukais.
"FR 50" paviršių valymo antgalis yra atsparus karštam vandeniui, turi nerūdijančio plieno korpusą ir darbinį 500mm plotį, tinkamas valyti didelius plotus. "FR 50“ turi dvigubus keraminius guolius, patogią stūmimo rankeną bei žymių nepaliekančius ratukus. Purkštukų komplektas užsakomas atskirai. Techniniai duomenys: maks. 250 bar, 1800 l / h, 80 ° C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo (mm)
|500
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (su pakuote) (kg)
|14
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 7/10 CXF
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
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Paviršių plovimo antgalis FR 50 Me atsarginės dalys
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