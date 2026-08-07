Paviršių plovimo antgalis FR 50 Me

Paviršių plovimo antgalis iš nerūdijančio plieno, 500 mm darbinis plotis. Idealiai tinka dideliems plotams. Su dvigubais keramikiniais guoliais bei nepaliekančiais žymių ratukais.

"FR 50" paviršių valymo antgalis yra atsparus karštam vandeniui, turi nerūdijančio plieno korpusą ir darbinį 500mm plotį, tinkamas valyti didelius plotus. "FR 50“ turi dvigubus keraminius guolius, patogią stūmimo rankeną bei žymių nepaliekančius ratukus. Purkštukų komplektas užsakomas atskirai. Techniniai duomenys: maks. 250 bar, 1800 l / h, 80 ° C.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo (mm) 500
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Spalva sidabrinis
Svoris (su pakuote) (kg) 14
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Paviršių plovimo antgalis FR 50 Me atsarginės dalys

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