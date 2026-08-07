Paviršių plovimo antgalis FRV 30

Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimu tiek lauke, tiek patalpose.

Dėka integruotos vandens pašalinimo funkcijos paviršių valymas su FRV 30 yra daug efektyvesnis ir greitesnis. FRV 30 tinka darbui tiek lauke, tiek patalpose. Valytuvas komplektuojamas su 5m ilgio žarna vandens pašalinimui, bei netepančiais paviršių ratukais - patogesniam darbui. FRV 30 gali būti naudojamas su aukšto slėgio įrenginiais kurių vandens slėgis ir srautas yra nedidesni nei 250bar ir 1000l/val. o darbiinė vandens temperatūra nedidesnė nei 60°C. Aukšto slėgio purkštukų komplektas pasirenkamas ir užsakomas atskirai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 5,6
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