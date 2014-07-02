Pažangus smėliavimo pistoletas
Ergonomiškas, lengvo svorio smėliavimo pistoletas su apsaugos prietaisu nuo atsitiktinio naudojimo. Dėl jo kompaktiško dizaino smėliavimo pistoletas yra labai lengvas ir patogus. Pažangus smėliavimo pistoletas turi integruotą nuotolinį valdymą, skirtą nustatyti smėliavimo slėgį ir sauso ledo išeigą tiesiai į smėliavimo pistoletą. Be to yra mygtukas pasirinkti tarp "oro ir ledo" arba "tiktai oro".
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|195 x 115 x 150