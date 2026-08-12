PCL 6 voleliniai šepečiai akmens paviršiams
Keturi voleliniai šepečiai greitam lygių akmens plytelių valymui lauke su PCL 6.
Keturių volelinių šepečių rinkinys PCL 6 – idealus pasirinkimas kruopščiam ir švelniam lygių akmens plytelių valymui terasoje. Lengvai pašalina organinius nešvarumus ir samanas. Keičiami be įrankių.
Savybės ir privalumai
Tolygus ir efektyvus lygių akmens paviršių valymas lauke.
Šerelių sudėtis prisitaiko prie valymo užduoties
- Netinka grindinio akmenims, kaulų formos grindinio akmenims, asfaltui ir atviram agregatiniam betonui.
Didelis ploto našumas ir optimizuoti šepečiai lygiam akmeniui valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|134 x 100 x 100
Pritaikymo sritys
- Terasos (lygios ir smulkių porų akmens plytelės ir plokštės)
- Balkonai (lygios ir smulkių porų akmens plytelės ir plokštės)
- Samanos