PCL 6 voleliniai šepečiai mediniams paviršiams
Keturių volelių rinkinio PCL 6 šepečių galvutės užtikrina tolygų ir nepriekaištingą nešvarumų pašalinimą lauke, atnaujindamos medinius ir WPC paviršius.
Norint išlaikyti švarią terasą be oro sąlygų nešvarumų, ją reikia reguliariai valyti. Specialūs voleliniai šepečiai, skirti medienai ir WPC dangoms, užtikrina tolygų ir kruopštų lauko valymą. Šie keturi lengvai keičiami šepečiai pakeičia PCL 6 terasų valytuvo komplekte esančius šepečius.
Savybės ir privalumai
Kruopštus ir vienodas medinių paviršių ir WPC grindų dangų, esančių lauke, valymas
Šerelių sudėtis prisitaiko prie valymo užduoties
Optimizuotas šepečio profilis medinių paviršių ir WPC grindų dangos valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|134 x 100 x 100
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Balkonas
- Mediniai paviršiai
- Kerpės
- Samanos