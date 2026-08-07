Pečių diržas
Lengvinkite savo apkrovą patogiu ir ergonomišku pečių diržu, leidžiančiu ilgai dirbti be nuovargio. Tinkamas daugeliui akumuliatorinių Kärcher sodo įrrenginių.
Ergonomiškas pečių diržas leidžia ilgesnį laiką dirbti su akumuliatoriniais Kärcher sodo įrenginiais nejaučiant fizinio krūvio. Jis yra patogus dėvėti ir nuima svorį nuo vartotojo. Tinkamas piktžolių naikintojams WRE 4 Battery ir WRE 18-55, lapų pūstuvams ir siurbliams BLV 36-240 ir BLV 18-200, taip pat su kitais akumuliatoriniais sodo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Guma dengta pečių pagalvėlė
- Maksimaliam darbo komfortui.
Reguliuojamas peties diržas
- Pritaikomas prie skirtingų kūno sudėjimų.
Saugumo užraktas
- Jei įrankis per daug traukia, diržas atsilaisvina savarankiškai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|240 x 60 x 50