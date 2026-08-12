Peiliai žoliapjovei
Su šiais tvirtais žoliapjovės ašmenimis pašalinsite nekontroliuojamą augmeniją net sunkiai pasiekiamose vietose. Suderinami su visomis 18 V ir 36 V „Kärcher Battery Power“ žoliapjovėmis.
Tvirti žoliapjovių ašmenys praktiškoje 10 vnt. pakuotėje kruopščiai ir švariai pašalins samanas, nekontroliuojamą augmeniją ir piktžoles net ir sunkiai pasiekiamose sodo vietose. Jie idealiai tinka naudoti visose 18 V ir 36 V „Kärcher“ akumuliatorinėse žoliapjovėse. Dar vienas privalumas – žoliapjovės ašmenis galima pakeisti ypač lengvai ir be jokių įrankių.
Savybės ir privalumai
Tobulas rezultatas
- Tvirti žoliapjovės ašmenys ypač efektyviai ir švariai nupjauna net sunkiausiai pašalinamą nekontroliuojamą augmeniją.
Lankstus naudojimas
- Žoliapjovės ašmenys lengvai pasiekia net sunkiai prieinamas sodo vietas.
Trimerio ašmenų keitimas be įrankių
- Žoliapjovės ašmenis pakeisti ypač lengva, tai padarysite vienu spragtelėjimu.
Praktiška kelių vienetų pakuotė
- Komplekte yra 10 vnt. žoliapjovės ašmenų, todėl galėsite dirbti visu pajėgumu ilgą laiką.
Puikiai suderinami priedai
- Suderinami su visomis „Kärcher“ 18 V ir 36 V akumuliatorinėmis žoliapjovėmis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ašmenų / peiliukų skaičius
|2
|Pjovimo plotis (cm)
|23
|Spalva
|Geltona
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 40 x 4
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus