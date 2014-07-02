Persukamas purkštukų laikiklis

Persukamas purkštukų laikiklis bekontaktiniam perjungimui iš taškinės srovės į vėduoklinę srovę, o taip pat mažo slėgio valymo priemonės įpurškimui. Purkštukai užsakomi atskirai

Persukamas purkštukų laikiklis bekontaktiniam perjungimui iš taškinės srovės į vėduoklinę srovę, o taip pat mažo slėgio valymo priemonės įpurškimui. Purkštukai užsakomi atskirai

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Suderinami įrenginiai