Piktžolių naikinimo antgalis WR 50
Kartu su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiu iš Kärcher, 50 cm pločio priedas "WR 50" idealiai tinka piktžolių naikinimui. Komplektuojamas su prisitaikančia važiuokle ir purkštuko adapteriu.
Efektyvus ir lengvas piktžolių naikinimas: Paprasčiausiai pritvirtinkite "WR 50" piktžolių naikinimo priedą prie karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginio Kärcher ir lengvai, kruopščiai bei ilgam laikui atsikratysite erzinančių piktžolių. Aukšto slėgio valymo įrenginys užtikrina optimalią 98° C temperatūrą piktžolių naikinimui, o purkštuko adapteris užtikrina optimalų vandens srautą 50 cm pločio purškimo antgalių juostoje. Dėl prisitaikančios važiuoklės komplekto, galite patogiai ir nenuilstamai dirbti ilgesnį laiką.
Savybės ir privalumai
Pritaikomi ratai komplekte
- Komfortiškas ir nevarginantis darbas su priedu esant ilgalaikiams darbo periodams.
- Visuomet užtikrinamas optimalus darbinis atstumas nuo paviršiaus.
Optimizuotas aukšto slėgio įrenginio suderinamumas su priedu efektyviam augančių piktžolių naikinimui
- Integruotas purkštuko adapteris užtikrina teisingą vandens kiekį priklausomai nuo naudojamo įrenginio.
- Efektyvi degiklio technologija užtikrina optimalią vandens temperatūrą reikalingą augančių piktžolių pašalinimui (iki 98°C).
Kompaktiškas priedo dizainas
- Dėka kompaktiško dizaino galima dirbti ir sunkiau prieinamose zonose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (kg)
|2,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,5
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Efektyvus ir patogus augančių piktžolių naikinimas
Piktžolių naikinimo antgalis WR 50 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.