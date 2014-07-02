Pilki pakeitimo antgaliai T-Racer, K2-K5
Aukštos kokybės pilki pakeitimo antgaliai T-Racer antgaliams. Tinkamas K2-K5 serijos antgaliams pakeisti (T 250, T 300, T 400).
Savybės ir privalumai
Keičiamas antgalis
- Greitas ir lengvas senų antgalių pakeitimas.
- Itin patvarus ir kokybiškas.
Aukšto slėgio - plokščia srovė
- Valo net ir labai įsisenėjusį purvą
- Idealiai tinka didesniems plotams valyti.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|90 x 125 x 30