Pilki pakeitimo antgaliai T-Racer, K2-K5

Aukštos kokybės pilki pakeitimo antgaliai T-Racer antgaliams. Tinkamas K2-K5 serijos antgaliams pakeisti (T 250, T 300, T 400).

Aukštos kokybės pilki pakeitimo antgaliai T-Racer antgaliams. Tinkamas K2-K5 serijos antgaliams pakeisti (T 250, T 300, T 400).

Savybės ir privalumai
Keičiamas antgalis
  • Greitas ir lengvas senų antgalių pakeitimas.
  • Itin patvarus ir kokybiškas.
Aukšto slėgio - plokščia srovė
  • Valo net ir labai įsisenėjusį purvą
  • Idealiai tinka didesniems plotams valyti.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
  • Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Matmenys (I x P x A) (mm) 90 x 125 x 30