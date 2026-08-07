Pjovimo ašmenys LMO 18-33 Battery
Jums prireiks vos kelių rankos judesių, kad pakeistumėte vejapjovės LMO 18-33 Battery pjovimo ašmenis, pagamintus iš aukštos kokybės plieno. 33 cm pjovimo plotis užtikrina puikius pjovimo rezultatus.
Tobulai vejai reikia tobulos priežiūros. Ir tai įmanoma tik naudojant tinkamus ašmenis. Vejapjovės LMO 18-33 Battery ašmenys, kurių pjovimo plotis yra 33 centimetrai, pasiekia norimą pjovimo aukštį net ir sudėtinguose sodo plotuose. Dėl aukštos kokybės, optimaliai pagaląstų, plieninių ašmenų, nelieka netolygiai nupjautos žolės ar kitų nelygumų. Akumuliatorinė vejapjovė užtikrina patikimą ir nepriekaištingą pjovimo rezultatą. Jei jums reikia pakeisti vejapjovės ašmenis, tai galite atlikti keliais rankos judesiais ir tik vienu pasukimu. Tuomet vėl galite tęsti pjovimo darbus: pievoje ir vejoje tam, kad įkvėptumėte to nepakartojamo, ką tik nupjautos žolės, kvapo.
Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
- Aukštos kokybės plienas užtikrina puikius pjovimo rezultatus nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės.
Lengvas ašmenų keitimas
- Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
- Sumanios ašmenų formos dėka, nuobiros sukrenta į specialią talpą, o neišsibarsto ant žemės.
Puikiai suderinami priedai
- Vejapjovės ašmenys idealiai tinka akumuliatorinei vejapjovei LMO 18-33 Battery.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pjovimo plotis (cm)
|33
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|330 x 55 x 11
Pritaikymo sritys
- Veja