Pjovimo ašmenys LMO 18-36 Battery
Vejapjovės ašmenys su 36 cm pjovimo pločiu yra tinkami akumuliatorinei vejapjovei LMO 18-36 Battery ir užtikrina puikius pjovimo rezultatus.
Ypač aštrūs, akumuliatorinės vejapjovės LMO 18-36 Battery plieniniai ašmenys nepalieka netolygiai nupjautos žolės. 36 centimetrų pjovimo pločio ašmenys nepriekaištingai pjauna žolę, nepaliekant netolygumų net ir sudėtinguose plotuose. Be didelių fizinių pastangų, aukštos kokybės plieniniai ašmenys nupjauna kiekvieną žolės stiebelį ir užtikrina puikius pjovimo rezultatus. Jei jums reikia pakeisti vejapjovės ašmenis, tai galite atlikti vos keliais pasukimais ranka, ir vėl galite tęsti pjovimo darbus vešlioje žalumoje. O sumanios ašmenų formos dėka, nuobiros sukrenta į specialią talpą ir neišsibarsto ant žemės. Todėl vejos pjovimas yra smagus!
Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
- Aukštos kokybės plienas užtikrina puikius pjovimo rezultatus nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės.
Lengvas ašmenų keitimas
- Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
- Sumanios ašmenų formos dėka, nuobiros sukrenta į specialią talpą, o neišsibarsto ant žemės.
Puikiai suderinami priedai
- Vejapjovės ašmenys idealiai tinka akumuliatorinei vejapjovei LMO 18-36 Battery.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pjovimo plotis (cm)
|36
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|360 x 61 x 11
Pritaikymo sritys
- Veja