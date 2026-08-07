Pjovimo ašmenys LMO 36-40 Battery
Tolygiai nupjauta žolė ir jokių nelygumų - tai užtikrina galingi LMO 36-40 Battery vejapjovės ašmenys, kurie yra pagaminti iš plieno ir kurių pjovimo plotis yra 40 cm.
Veja pjaunama, o sumanios pjovimo ašmenų formos dėka nuobiros sukrenta į specialią talpą - tobula diena sode! Labai aštrūs, plieniniai vejapjovės LMO 36-40 Battery ašmenys nepalieka netolygiai nupjautos žolės ar kitų vejos nelygumų. Šių, 40 centimetrų pjovimo pločio, ašmenų dėka, patikimai pasiekiamas norimas pjovimo aukštis, o veja yra nupjaunama taip, kad į ją malonu žiūrėti. Norint pakeisti vejapjovės ašmenis, jums tereikės vos kelių paprastų pasukimų ranka.
Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
- Aukštos kokybės plienas užtikrina puikius pjovimo rezultatus nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės.
Lengvas ašmenų keitimas
- Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
- Sumanios ašmenų formos dėka, nuobiros sukrenta į specialią talpą, o neišsibarsto ant žemės.
Puikiai suderinami priedai
- Vejapjovės ašmenys idealiai tinka akumuliatorinei vejapjovei LMO 36-40 Battery
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pjovimo plotis (cm)
|40
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 52 x 17
Pritaikymo sritys
- Veja