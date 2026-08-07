Pjovimo ašmenys LMO 36-40 Battery

Tolygiai nupjauta žolė ir jokių nelygumų - tai užtikrina galingi LMO 36-40 Battery vejapjovės ašmenys, kurie yra pagaminti iš plieno ir kurių pjovimo plotis yra 40 cm.

Veja pjaunama, o sumanios pjovimo ašmenų formos dėka nuobiros sukrenta į specialią talpą - tobula diena sode! Labai aštrūs, plieniniai vejapjovės LMO 36-40 Battery ašmenys nepalieka netolygiai nupjautos žolės ar kitų vejos nelygumų. Šių, 40 centimetrų pjovimo pločio, ašmenų dėka, patikimai pasiekiamas norimas pjovimo aukštis, o veja yra nupjaunama taip, kad į ją malonu žiūrėti. Norint pakeisti vejapjovės ašmenis, jums tereikės vos kelių paprastų pasukimų ranka.

Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
  • Aukštos kokybės plienas užtikrina puikius pjovimo rezultatus nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės.
Lengvas ašmenų keitimas
  • Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
  • Sumanios ašmenų formos dėka, nuobiros sukrenta į specialią talpą, o neišsibarsto ant žemės.
Puikiai suderinami priedai
  • Vejapjovės ašmenys idealiai tinka akumuliatorinei vejapjovei LMO 36-40 Battery
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pjovimo plotis (cm) 40
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 400 x 52 x 17
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Veja