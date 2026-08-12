Pjovimo ašmenys LMO 36-46 Battery
46 cm pjovimo pločio vejapjovės LMO 36-46 Battery ašmenys nepriekaištingai nupjauna kiekvieną žolės stiebelį, nepaliekant jokių nevienodumų ir nelygumų.
Ypač aštrūs, akumuliatorinės vejapjovės LMO 36-46 Battery, plieniniai ašmenys palieka platų, švariai nupjautos žolės, ruožą: 46 centimetrų plotis su kintamu pjovimo aukščiu nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės. Vejapjovės ašmenys yra ne tik aštrūs, bet ir tokios formos, kurios dėka nuobiros surenkamos į specialų atliekų maišelį, tad jų nereikia sugrėbti. Vejapjovės ašmenys yra lengvai pakeičiami vos keliais pasukimais ranka.
Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
- Kokybiško plieno naudojimas užtikrina puikius pjovimo rezultatus.
Lengvas ašmenų keitimas
- Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
- Sumanios ašmenų formos dėka, nuobiros sukrenta į specialią talpą, o neišsibarsto ant žemės.
Puikiai suderinami priedai
- Vejapjovės ašmenys idealiai tinka akumuliatorinei vejapjovei LMO 36-40 Battery.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pjovimo plotis (cm)
|46
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|460 x 53 x 15
Pritaikymo sritys
- Veja