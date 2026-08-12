Pjovimo ašmenys LMO 36-46 Battery

46 cm pjovimo pločio vejapjovės LMO 36-46 Battery ašmenys nepriekaištingai nupjauna kiekvieną žolės stiebelį, nepaliekant jokių nevienodumų ir nelygumų.

Ypač aštrūs, akumuliatorinės vejapjovės LMO 36-46 Battery, plieniniai ašmenys palieka platų, švariai nupjautos žolės, ruožą: 46 centimetrų plotis su kintamu pjovimo aukščiu nepaliekant jokios netolygiai nupjautos žolės. Vejapjovės ašmenys yra ne tik aštrūs, bet ir tokios formos, kurios dėka nuobiros surenkamos į specialų atliekų maišelį, tad jų nereikia sugrėbti. Vejapjovės ašmenys yra lengvai pakeičiami vos keliais pasukimais ranka.

Savybės ir privalumai
Ypač aštrūs plieniniai ašmenys
  • Kokybiško plieno naudojimas užtikrina puikius pjovimo rezultatus.
Lengvas ašmenų keitimas
  • Keletas pasukimų ranka ir ašmenys jau pakeisti.
Efektyvi forma
  • Sumanios ašmenų formos dėka, nuobiros sukrenta į specialią talpą, o neišsibarsto ant žemės.
Puikiai suderinami priedai
  • Vejapjovės ašmenys idealiai tinka akumuliatorinei vejapjovei LMO 36-40 Battery.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pjovimo plotis (cm) 46
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 460 x 53 x 15
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Veja