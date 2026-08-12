Pjūklo geležtė
Akumuliatorinio šakų pjūklo PGS 4-18 pjovimo geležtės tinkamos medienai pjauti ir užtikrina puikius pjovimo rezultatus.
Įspūdinga kokybė leidžia tiksliai nupjauti šakas įdedant nedaug pastangų. Dėl be įrankių keičiamos sistemos pjūklo ašmenis taip pat galima greitai ir lengvai pakeisti.
Savybės ir privalumai
Aukščiausios kokybės pjūklo diskas pagamintas Vokietijoje
- Optimaliam pjovimo našumui.
Pjūklo disko keitimas be įrankių
- Greitas ir paprastas pjūklo disko keitimas, nereikia jokių įrankių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|152 x 2 x 20
Pritaikymo sritys
- Šakos