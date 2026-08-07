Pjūklo geležtė CNS 36-35
Puikiai dera su Kärcher akumuliatoriniu grandininiu pjūklu CNS 36-35. Paprastas keitimas, padedantis pasiekti geriausius pjovimo rezultatus.
Puikiai dera su Kärcher akumuliatoriniu grandininiu pjūklu CNS 36-35. Paprastas keitimas, padedantis pasiekti geriausius pjovimo rezultatus. Naudojamas kartu su grandine, kreipiamasis bėgis užtikrina didžiausią saugumą dėl mažo atgalinio smūgio poveikio, todėl naudotojai gali dirbti visiškai saugiai ir kontroliuojamai, taip pat užtikrina geriausią įmanomą pjovimo našumą įvairiose srityse.
Savybės ir privalumai
Aukščiausios kokybės kreipiančioji
- Optimaliam pjovimo našumui.
Pjūklo disko keitimas be įrankių
- Greitas ir paprastas pjūklo disko keitimas, nereikia jokių įrankių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|415 x 54
Pritaikymo sritys
- Mažų medžių kirtimui
- Šakos
- Malkos