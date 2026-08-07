Plačios srovės antgalis
Greitai ir lengvai nuplaukite savo augintinį plačios srovės antgalius. Jį galima montuoti ant plovimo įrenginio pistoleto ir sukurti švelnią dušo srovę.
Švelnus ir malonus dušo srautas, kurį sukuria plačios srovės antgalis, itin tinka augintiniams ar jų letenoms valyti. Idealiai tinka apiplauti po pasivaikščiojimų, prieš augintiniui patenkant į automobilį, namą ar butą. Antgalis sukuria srautą žemo slėgio diapazone (panašų kaip ir iš buitinio čiaupo), todėl yra visiškai saugus gyvūnams.
Savybės ir privalumai
Kūgio formos antgalisSukuria maloniai švelnią srovę.
ŠlvelnusJautrių gyvūnų ir šunų prausimui.
Tvirtinamas ant purškimo pistoletoPaprastas antgalio pakeitimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|48 x 29 x 29
Pritaikymo sritys
- Gyvūnai / Šunys