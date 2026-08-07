Plačios srovės antgalis

Greitai ir lengvai nuplaukite savo augintinį plačios srovės antgalius. Jį galima montuoti ant plovimo įrenginio pistoleto ir sukurti švelnią dušo srovę.

Švelnus ir malonus dušo srautas, kurį sukuria plačios srovės antgalis, itin tinka augintiniams ar jų letenoms valyti. Idealiai tinka apiplauti po pasivaikščiojimų, prieš augintiniui patenkant į automobilį, namą ar butą. Antgalis sukuria srautą žemo slėgio diapazone (panašų kaip ir iš buitinio čiaupo), todėl yra visiškai saugus gyvūnams.

Savybės ir privalumai
Plačios srovės antgalis: Kūgio formos antgalis
Kūgio formos antgalis
Sukuria maloniai švelnią srovę.
Plačios srovės antgalis: Šlvelnus
Šlvelnus
Jautrių gyvūnų ir šunų prausimui.
Plačios srovės antgalis: Tvirtinamas ant purškimo pistoleto
Tvirtinamas ant purškimo pistoleto
Paprastas antgalio pakeitimas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Matmenys (I x P x A) (mm) 48 x 29 x 29
Pritaikymo sritys
  • Gyvūnai / Šunys