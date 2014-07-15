Plokščias gofruotas filtras
Tvirtas, gofruotas filtras, skirtas pelenų ir sauso valymo dulkių siurbliams. Ilgalaikiam valymui.
Tvirtas plokščias gofruotas filtras, sukurtas specialiai pelenų ir sauso valymo dulkių siurbliams. Ilgalaikiam siurbimui.
Savybės ir privalumai
Tinka Kärcher pelenų ir sauso valymo siurbliams AD 3, AD 2 ir AD 4 Premium
Ilgalaikei siurbimo galiai
Lengvai pakeičiamas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|197 x 97 x 48
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Pelenų šalinimas