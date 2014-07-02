Plokščias gofruotas oro filtras
Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš celiuliozės pluošto, skirtas smulkių dulkių ar rupių stambesnių nešvarumų siurbimui. Dulkių klasė L ir M. Su žalios spalvos etikete.
Tinka visiems "Kärcher" vieno variklio NT Tact ir Ap modeliams ir yra pagamintas iš celiuliozės pluošto: "Dry" plokščias gofruotas filtras pasižymi įspūdingu 99,9% dulkių sulaikymo efektyvumu, sertifikuotas L ir M klasės dulkėms ir yra idealus saugiam sausų smulkių dulkių ir rupių stambesnių nešvarumų siurbimui. "Dry" modelis turi žalią etiketę, kad nebūtų painiojamas su kitais filtrais. Po skysčių siurbimo, filtras turi būti išdžiovinamas, kad išliktų jo siurbimo efektyvumas.
Savybės ir privalumai
Pagamintas iš celiuliozės pluošto medžiagos
- Pigi eksploatacija.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Dulkių klasė
|L / M
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|140 x 57 x 240
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Pritaikymo sritys
- Sausų dulkių ar stambesnių rupių šiukšlių siurbimui (ženklinimas žalia spalva)
- Sertifikuotas dulkių klasei M ir L